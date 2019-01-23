Франция отреагировала на заявления Сальвини: не будем участвовать в "конкурсе тупости"
Министр по европейским делам Франции Натали Луазо заявила, что Франция не собирается участвовать в "конкурсе тупости" с Италией, чьи лидеры выступают с оскорблениями в адрес президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает Le Figaro.
"В наши намерения не входит участие в конкурсе, кто тупее" - заявила она.
В МИД Франции назвали неприемлемыми заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который выразил надежду, что французы не проголосуют за партию Макрона на выборах в Европарламент.
"Эти безосновательные заявления следует читать в контексте внутренней политики Италии. Они неприемлемы", - сказал представитель МИД Франции.
Напомним, МИД Франции в понедельник, 21 января вызвал посла Италии после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.
Сальвини поддержал слова Ди Майо и заявил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих энергетических интересов.
Сальвини также назвал Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе".