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Франция отреагировала на заявления Сальвини: не будем участвовать в "конкурсе тупости"

23 января, 17:36
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pixabay.com

В МИД Франции считают заявления итальянских политиков неприемлемыми

Министр по европейским делам Франции Натали Луазо заявила, что Франция не собирается участвовать в "конкурсе тупости" с Италией, чьи лидеры выступают с оскорблениями в адрес президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Le Figaro.

"В наши намерения не входит участие в конкурсе, кто тупее" - заявила она.

В МИД Франции назвали неприемлемыми заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который выразил надежду, что французы не проголосуют за партию Макрона на выборах в Европарламент.

"Эти безосновательные заявления следует читать в контексте внутренней политики Италии. Они неприемлемы", - сказал представитель МИД Франции.

Напомним, МИД Франции в понедельник, 21 января вызвал посла Италии после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.

Сальвини поддержал слова Ди Майо и заявил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих энергетических интересов.

Сальвини также назвал Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе".

Теги:   Маттео Сальвини Эммануэль Макрон Италия Франция

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