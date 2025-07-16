Франция не присоединится к инициативе по покупке американского оружия для Украины: Politico назвало причину

Франция отказалась присоединиться к инициативе по покупке американского оружия для Украины (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Франция не присоединится к инициативе по закупке американского оружия для Украины из-за желания увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджетные расходы и уменьшить его ошеломляющий дефицит, пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент страны Эммануэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонно-промышленную базу за счет местных закупок.

В то же время издание пишет, что предоставляя американское оружие Украине, европейцы предоставляют президенту США Дональду Трампу «прикрытие» для действий.

«Эта стратегия позволит администрации США усилить давление на Россию и усилить свою поддержку Украины, одновременно позволяя ей оставаться на шаг позади европейцев», — заявил в Берлине немецкий чиновник, который консультирует канцлера Фридриха Мерца.

Такой подход также позволяет Трампу сохранить то, что чиновник назвал в определенной степени «равноудаленность, которая, возможно, характеризовала первые месяцы администрации Трампа с американской точки зрения».

Но учитывая ограниченность европейских производственных мощностей, правительство Мерца считает, что покупка американского оружия является одним из единственных способов быстро обеспечить Украину необходимым вооружением.

Politico сообщает, что подробностей о конкретных закупках оружия пока немного, но поскольку украинские города подвергаются интенсивным обстрелам, немецкое правительство особенно настойчиво продвигает соглашение о покупке американских систем противовоздушной обороны Patriot.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не планирует присоединяться к инициативе США по покупке американского вооружения для Украины через НАТО.