Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:Caroline Blumberg/Pool via REUTERS)
Франция решительно осуждает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он подчеркнул, что такие действия страны-агрессора — это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины.
«Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины», — написал он.
Макрон добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и восстановлении полного суверенитета над всей территорией.
30 сентября президент США Джо Байден заявил, что американская сторона осуждает мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.
27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».