Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины — Макрон

30 сентября, 20:46
Поделиться:
Эммануэль Макрон (Фото:Caroline Blumberg/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Caroline Blumberg/Pool via REUTERS)

Франция решительно осуждает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что такие действия страны-агрессора — это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины.

Видео дня

«Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины», — написал он.

Читайте также:
Мы позаботимся о том, чтобы Путин проиграл войну против Украины — Лиз Трасс

Макрон добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и восстановлении полного суверенитета над всей территорией.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1575885691996643336

30 сентября президент США Джо Байден заявил, что американская сторона осуждает мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

https://www.youtube.com/watch?v=dRNcFkHhe44

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Франция Псевдореферендум Эммануэль Макрон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X