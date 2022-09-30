Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины — Макрон 30 сентября, 20:46 Эммануэль Макрон (Фото:Caroline Blumberg/Pool via REUTERS)

Франция решительно осуждает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что такие действия страны-агрессора — это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины.

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«Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины», — написал он.

Макрон добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и восстановлении полного суверенитета над всей территорией.

30 сентября президент США Джо Байден заявил, что американская сторона осуждает мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».