Военное преступление. Франция осудила ракетный удар РФ по кафе в Краматорске
МИД Франции осудил ракетную атаку РФ по кафе в Краматорске (Фото:Донецкая ОВА)
Франция решительно осуждает ракетную атаку по кафе в Краматорске и назвала такое действие страны-агрессора РФ военным преступлением.
Об этом говорится в заявлении МИД Франции.
«Россия в очередной раз намеренно обстреляла объекты гражданской инфраструктуры, грубо нарушив международное гуманитарное право, целясь в место отдыха, где украинское население пыталось немного отдохнуть от страданий, причиненных российской агрессией», — говорится в заявлении.
В тексте обращения добавлено, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна неоднократно заявляла, что эти неприемлемые действия «являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными».
Также в этом заявлении МИД Франции напомнил, что РФ была включена в список ежегодного доклада Генерального секретаря ООН Дети и вооруженные конфликты за убийства и увечья, нападения на школы и больницы подтверждает серьезность преступлений, совершенных Россией в Украине.
«Мы решительно подтверждаем наше решительное осуждение принудительного перемещения Россией украинских детей», — отмечается в заявлении ведомства.
МИД Франции в тесной координации продолжит оказывать Украине военную поддержку для укрепления ее потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку украинским судам в борьбе с безнаказанностью за такие преступления, резюмировали в ведомстве.
Во вторник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания, в результате чего погибли 12 человек, среди которых есть дети, а 60 человек получили ранения.
По состоянию на 29 июня спасательные работы завершены. Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному наводчику объявлено подозрение по статье «государственная измена».