Военное преступление. Франция осудила ракетный удар РФ по кафе в Краматорске 29 июня, 13:29 МИД Франции осудил ракетную атаку РФ по кафе в Краматорске (Фото:Донецкая ОВА)

Франция решительно осуждает ракетную атаку по кафе в Краматорске и назвала такое действие страны-агрессора РФ военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Россия в очередной раз намеренно обстреляла объекты гражданской инфраструктуры, грубо нарушив международное гуманитарное право, целясь в место отдыха, где украинское население пыталось немного отдохнуть от страданий, причиненных российской агрессией», — говорится в заявлении.

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В тексте обращения добавлено, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна неоднократно заявляла, что эти неприемлемые действия «являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными».

Также в этом заявлении МИД Франции напомнил, что РФ была включена в список ежегодного доклада Генерального секретаря ООН Дети и вооруженные конфликты за убийства и увечья, нападения на школы и больницы подтверждает серьезность преступлений, совершенных Россией в Украине.

«Мы решительно подтверждаем наше решительное осуждение принудительного перемещения Россией украинских детей», — отмечается в заявлении ведомства.

МИД Франции в тесной координации продолжит оказывать Украине военную поддержку для укрепления ее потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку украинским судам в борьбе с безнаказанностью за такие преступления, резюмировали в ведомстве.

Во вторник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания, в результате чего погибли 12 человек, среди которых есть дети, а 60 человек получили ранения.

По состоянию на 29 июня спасательные работы завершены. Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному наводчику объявлено подозрение по статье «государственная измена».

