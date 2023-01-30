Франция подтвердила закупку 700 ракет для SAMP-T, готовящихся к отправке в Украину 30 января, 15:02 Комплексы SAMP-T оснащены ракетами ASTER 30 (Фото:root-nation.com)

В Министерстве обороны Франции подтвердили подписание совместного с Италией контракта на покупку до 700 ракет к зенитным ракетным комплексам SAMP-T.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщило агентство Reuters.

Указанные ЗРК сейчас готовятся к отправке в Украину для защиты неба от российских атак.

В то же время, сколько именно ракет для SAMP-T будет поставлено ВСУ, пока не известно.

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В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях насчет передачи Украине систем ПВО, а уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.

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В основе данных ЗРК лежат ракеты-перехватчики ASTER 30 Block 1, которые эффективны против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников, а также имеют ограниченный антибаллистический потенциал (против ракет малой дальности).

