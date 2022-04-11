«Были агентами российский спецслужб». Франция объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата
Из-за отсутствия посла России в Париже о причинах высылки россиян сообщили советнику посольства (Фото:jackmac34/Pixabay)
Франция объявила шесть дипломатов РФ, которые, по данным Парижа, были агентами российских спецслужб, персонами нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.
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«После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, которую проводили российские спецслужбы на нашей территории», — сообщает ведомство.
В МИД не уточнили подробности операции. Из-за отсутствия посла России в Париже о причинах высылки россиян сообщили советнику посольства.
«Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении.
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