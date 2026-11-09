Пострадали около 700 магазинов. Франция обвинила Иран в кибератаке на холодильники супермаркетов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в кибератаке на холодильное оборудование супермаркетов, произошедшей в октябре и приведшей к порче продуктов примерно в 700 торговых точках.

Об этом Барро заявил журналистам в понедельник, 9 ноября, сообщает CNN.

По его словам, это была первая масштабная кибератака на территории Франции, целью которой стал саботаж. Министр назвал ее беспрецедентной по масштабу и агрессивности, а также представляющей серьезную угрозу национальным интересам и безопасности страны.

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В ответ Франция намерена инициировать введение санкций против Ирана на европейском уровне. Кроме того, Париж вызвал иранского посла.

По данным BFMTV, кибератака произошла в октябре. Хакеры удаленно получили доступ к холодильным камерам и морозильным шкафам супермаркетов и повысили температуру оборудования, активировав циклы разморозки. В результате испортились большие объемы свежих и замороженных продуктов. Кроме того, в некоторых случаях холодильное оборудование загорелось.

Прокуратура Парижа расследует это дело. В понедельник ведомство также возложило ответственность за атаку на Иран, сославшись на использование хакерами фарси и на IP-адреса, указывавшие на устройства, расположенные на территории Ирана.

2 ноября хакеры атаковали системы охлаждения холодильников и морозильных камер в супермаркетах нескольких европейских стран. В результате кибератаки температура в холодильниках поднялась до 50 °C, а продукты пришлось выбросить.

Издание Politico допускало, что кибератаки могли быть частью гибридной войны России против ЕС.