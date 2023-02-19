«Никаких табу». Франция не исключает обучение украинских пилотов — министр обороны

19 февраля, 22:12
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Франция в будущем может обучать украинских пилотов (Фото:US Embassy London / Facebook)

Франция в будущем может обучать украинских пилотов (Фото:US Embassy London / Facebook)

Франция не исключает возможности проведения в будущем учений украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien.

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По его словам, для Франции в этом вопросе "не существует никаких табу".

“Предоставление самолетов создаст логистические и практические сложности. Этот запрос Украины - одна из составляющих необходимости защитить собственное небо, как и системы противовоздушной обороны - в чем Франция является лидером - и соответствует той же логике: создание защищенной зоны вокруг поля боя или города”, - сказал французский министру.

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Пока что только Великобритания объявила о намерениях начать обучение украинских пилотов на западных самолетах.

Вопрос передачи истребителей Украине также пока находится на этапе переговоров, но западные партнеры допускают такой шаг.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Военные учения Франция Военная помощь Поставки оружия Истребители Самолеты Боевые самолеты Военный самолет Пилоты Мюнхенская конференция по безопасности Украинские пилоты

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