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Франция не будет терпеть нарушения Россией международного права — МИД

Сегодня, 22:44
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Франция не будет терпеть нарушения Россией международного права — МИД - фото

REUTERS/Stephane Mahe

Жан-Ив Ле Дриан

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не может быть толерантной к нарушению Россией международного права и границ в Европе.

Об этом сообщает Le Point.

«Мы надеемся, что наш диалог найдет новую динамику в последующие годы, и мы работаем над этим. Условием прочного сотрудничества является уважение к нашему суверенитету и диалог, основанный на правде. Мы не можем быть терпимыми к вмешательству в наши демократические процессы… Мы не можем согласиться с нарушением международного права у двери в Европу», — сказал глава дипломатического ведомства, отвечая на вопрос, заинтересована ли Европа в восстановлении отношений с Владимиром Путиным.

По словам министра, «русские блокируют Совет Безопасности ООН и нарушают договоры и границы, как в Украине».

Теги:   МИД Франции Россия Франция

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