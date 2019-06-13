Франция не будет терпеть нарушения Россией международного права — МИД Сегодня, 22:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stephane Mahe Жан-Ив Ле Дриан REUTERS/Stephane Mahe

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не может быть толерантной к нарушению Россией международного права и границ в Европе.

Об этом сообщает Le Point.

«Мы надеемся, что наш диалог найдет новую динамику в последующие годы, и мы работаем над этим. Условием прочного сотрудничества является уважение к нашему суверенитету и диалог, основанный на правде. Мы не можем быть терпимыми к вмешательству в наши демократические процессы… Мы не можем согласиться с нарушением международного права у двери в Европу», — сказал глава дипломатического ведомства, отвечая на вопрос, заинтересована ли Европа в восстановлении отношений с Владимиром Путиным.

По словам министра, «русские блокируют Совет Безопасности ООН и нарушают договоры и границы, как в Украине».

