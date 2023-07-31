Во Франции считают невозможным разрыв отношений с Китаем

31 июля, 05:12
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Флаг Франции (Фото:jackmac34 / pixabay)

Флаг Франции (Фото:jackmac34 / pixabay)

В правительстве Франции заявили, что категорически против отделения от Китая. Там назвали иллюзией возможный разрыв экономических связей между странами Запада и КНР.

Об этом сообщает AFP.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер во время визита в Пекин отметил две вещи: во-первых, пока нет возможности для отделения какой-либо крупной экономики от Китая, а во-вторых, популярная западная концепция снижения рисков не означает, что КНР представляет собой риск.

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«Снижение рисков означает, что мы хотим быть более независимыми… Мы не хотим осознавать, как мы поняли в кризис COVID-19, что мы слишком сильно зависим от некоторых очень специфических компонентов», — отметил он.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Франция

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