Стефанчук: Франция близка к тому, чтобы принять закон о конфискации замороженных российских активов

Франция приближается к принятию закона о конфискации замороженных российских активов . Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона Єдині новини.

«Я вот буквально на прошлой неделе имел возможность с командой работать в ряде парламентов стран Европейского Союза и выступить на парламентской ассамблее НАТО. И очень важные вот вещи мы там и слышали, и говорили, и дискутировали. В частности, Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов», — сообщил Стефанчук.

Он отметил, что в ходе визита состоялись содержательные юридические дискуссии относительно механизмов реализации такого шага.

По словам спикера, в случае принятия соответствующего решения, оно станет первым мощным прецедентом в Европе.

Стефанчук также добавил, что на сегодня среди европейских партнеров формируется четкое осознание: все больше ответственности за поддержку Украины ложится именно на страны ЕС.

25 июня министр обороны Рустем Умеров сообщал, что Украина получит 350 современных ракет британского производства для ПВО за счет замороженных российских активов.

Замороженные российские активы — что известно

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС ищет «более агрессивные» способы конфискации замороженных активов Центрального банка России.

ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страны G7 и ЕС в 2025 году выделят Украине $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

В январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

25 февраля руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что на данный момент отсутствует консенсус всех членов Евросоюза по конфискации замороженных в ЕС российских активов.

Санкции в отношении замороженных российских активов должны продлеваться каждые полгода с согласия всех 27 стран ЕС. В то же время в Брюсселе опасаются, что этим летом Венгрия может заблокировать их пролонгацию.