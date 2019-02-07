Франция и Германия заинтересовались "мирным планом" Сайдика по Донбассу Сегодня, 10:16 1197 Цей матеріал також доступний українською EPA Германия и Франция считают, что "план Сайдика" стоит дискуссии EPA

Германия и Франция заинтересовались так называемым новым "мирным планом" по Донбассу, ранее изложенным спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком.

В интервью Европейской правде посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон отметили, что документ является достойным для дискуссии.



В частности, немецкий посол сказал, что Сайдик написал этот план по своей инициативе и представил его в прошлом году в рамках встречи ОБСЕ в Милане.

"Идея этого документа - не заменить "Минск", а дополнить его. Основная цель - создать условия для появления на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время", - отметил Райхель.

Его позицию поддержала Изабель Дюмон, подчеркнув, что план "следует изучить".

"Предложение Сайдика и правда стоит изучить, исходя из того, что он всегда близко сотрудничал с Нормандским форматом и знает все сложности процесса урегулирования, предусмотренного Минскими соглашениями", - отметила французский дипломат.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, Минские договоренности являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, ранее ЕС имел на Балканах.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план Сайдика не содержит принципиально новых предложений.

Президент Петр Порошенко, комментируя "план Сайдик", заявил, что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ.

