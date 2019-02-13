Франция и Германия в ООН призвали Россию и Украину упростить пересечение линии разграничения на Донбассе Сегодня, 10:00 1120 Цей матеріал також доступний українською EPA Дипломаты сделали соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности ООН EPA

Постоянные представители Франции при Организации Объединенных Наций Франсуа Делатр и Германии Кристоф Хойзген обратились к России и Украине с просьбой облегчить условия пересечения линии разграничения на Донбассе для гражданских лиц.

Об этом сообщает УНИАН.

Дипломаты сделали соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности ООН по поводу четвертой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"Украина столкнулась с самым серьезным гуманитарным кризисом за последние десять лет. Франция призывает стороны обеспечить свободное пересечение линии разграничения для гражданского населения, страдающего от нечеловеческих условий", - сказал Делатр.

Он напомнил, что за последние недели 10 человек погибли во время ожидания перехода через блокпосты.

"Также необходимо сделать все возможное для того, чтобы свободно, без каких-либо препятствий, передвигались гуманитарные организации и учреждения ООН, в частности, на территории, контролируемой боевиками", - добавил он.

Его немецкий коллега Кристоф Хойзген согласился, что гуманитарные вопросы должны быть первоочередными.

"Я не понимаю, почему невозможно прийти к согласию между Украиной и Россией по мосту в Станице Луганской", - заявил Хойзген.

При этом он обратился к постоянному представителю Украины при ООН Владимиру Ельченко с просьбой взять обязательства по восстановлению указанного моста.