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Франция и Германия изучают идею совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 21:50
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EPA

Во Франции напомнили о необходимости выполнения Минских соглашений

Франция и Германия изучают предложение о развертывании на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ. 

Об этом сказано в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Сейчас мы совместно с Германией, поддерживая связь с российской и украинской сторонами, изучаем это предложение", - сказал представитель МИД Франции.

Он призвал все стороны выполнять Минские соглашения.

"Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть, прежде всего, от политического желания сторон выполнять свои обязательства. Выполнение минских договоренностей остается единственным путем решения кризиса", - сказал представитель.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.  

По словам Сайдика, Минские договоренности  являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ -  оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.  

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.

Теги:   Донбасс Германия Франция

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