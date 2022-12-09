Помогут пройти сверхсложную зиму. Франция и Эстония передали Украине генераторы 9 декабря, 13:27 Франция передала Украине генераторы (Фото:www.mev.gov.ua)

В среду, 7 декабря, состоялась передача Украине 100 генераторов средней мощности из Франции для прохождения отопительного сезона.

Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров заявил, что поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна.

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«И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму», — сказал он.

Кроме того, посол Украины в Эстонии Марианна Беца заявила, что Эстония передала украинским городам еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

«Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину, а именно в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву. Выражаем благодарность МИДу Эстонии, Минкульту Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу» — написала Беца в Twitter.