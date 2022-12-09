Помогут пройти сверхсложную зиму. Франция и Эстония передали Украине генераторы

9 декабря, 13:27
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Франция передала Украине генераторы (Фото:www.mev.gov.ua)

Франция передала Украине генераторы (Фото:www.mev.gov.ua)

В среду, 7 декабря, состоялась передача Украине 100 генераторов средней мощности из Франции для прохождения отопительного сезона.

Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров заявил, что поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна.

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«И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму», — сказал он.

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Кроме того, посол Украины в Эстонии Марианна Беца заявила, что Эстония передала украинским городам еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

https://twitter.com/Mariana_Betsa/status/1601159089920569344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1601159089920569344%7Ctwgr%5Ed60a935f1c1f5a0e1a2a30f8feec8f0081ebc889%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F9%2F7152188%2F

«Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину, а именно в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву. Выражаем благодарность МИДу Эстонии, Минкульту Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу» — написала Беца в Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc&t=435s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Эстония Война России против Украины Генератор

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