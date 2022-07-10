«Самый вероятный сценарий». Франция готовится к прекращению поставок газа из России

10 июля, 16:17
Флаг Франции (Фото:MichelV / Pixabay)

Флаг Франции (Фото:MichelV / Pixabay)

Правительство Франции готовится к полному прекращению поставок газа из России. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер рассматривает этот сценарий как наиболее вероятный.

Об этом сообщает Reuters.

Франция получает из России около 17% газа, поэтому ее зависимость не так высока, как у соседей — прежде всего Германии. Это позволило президенту Франции Эмманюэлю Макрону еще в апреле заявить, что его стране не нужен российский газ.

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Несмотря на это, если Россия перекроет газ, это будет значительным вызовом, и во Франции готовят план реагирования.

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«Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа — реальная возможность… И нам нужно подготовиться к этому сценарию», — сказал Ле Мер.

Во время выступления на конференции он назвал его наиболее вероятным.

Первоочередной задачей, по словам министра, станет режим экономии как для промышленности, так и для домохозяйств. «Перед нами сложный выбор. Сможем ли мы продолжать нагревать наши бассейны? Мы не сможем продолжать отапливать свои дома и передвигаться так, как будто ничего не произошло», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=TMQmy-p3gFI

Также Франция намерена ввести в эксплуатацию плавучую установку по регазификации импортного сжиженного природного газа.

В худшем случае придется вводить нормировансие газа. Правительство Франции уже определяется с тем, каким компаниям придется уменьшить производство для экономии энергоресурсов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Газ Франция Поставки газа Россия-Франция

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