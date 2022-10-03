Франция готова сделать цену войны невыносимой для России — премьер
По словам премьер-министра, Франция предоставила более 200 миллионов евро в качестве помощи Украине (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Франция готова и хочет «сделать цену войны невыносимой для России», заявила премьер-министр страны Элизабет Борн.
Об этом сообщает CNN.
Борн подчеркнула, что «Россия, вероятно, пойдет дальше в беззаконии и эскалации».
«Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы, сопротивление украинского народа нас обязывает, мы будем на высоте», — сказала она.
По словам премьер-министра, Франция предоставила более 200 миллионов евро в качестве помощи Украине. Также, по ее мнению, санкции против России работают.
«Факты налицо: российская экономика задыхается», — сказала Борн
Также премьер убеждена, что преступления, совершенные Россией, должны быть задокументированы, преданы суду и преступники должны быть наказаны.