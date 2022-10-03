Франция готова сделать цену войны невыносимой для России — премьер

3 октября, 22:52
Поделиться:
По словам премьер-министра, Франция предоставила более 200 миллионов евро в качестве помощи Украине (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

По словам премьер-министра, Франция предоставила более 200 миллионов евро в качестве помощи Украине (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Франция готова и хочет «сделать цену войны невыносимой для России», заявила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Об этом сообщает CNN.

Борн подчеркнула, что «Россия, вероятно, пойдет дальше в беззаконии и эскалации».

«Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы, сопротивление украинского народа нас обязывает, мы будем на высоте», — сказала она.

Видео дня

Читайте также:

Бронированная машина Bastion (Фото:amgeneral.com) Франция планирует передать Украине 20 бронеавтомобилей Bastion — СМИ

По словам премьер-министра, Франция предоставила более 200 миллионов евро в качестве помощи Украине. Также, по ее мнению, санкции против России работают.

«Факты налицо: российская экономика задыхается», — сказала Борн

Также премьер убеждена, что преступления, совершенные Россией, должны быть задокументированы, преданы суду и преступники должны быть наказаны.

https://www.youtube.com/embed/qme1ZpwYe_c
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Франция Премьер-министр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X