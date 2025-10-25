Начальник штаба сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил, что французская армия готова развернуть свои силы в рамках гарантий безопасности Украины уже в 2026 году.

Об этом сообщает BFMTV.

«Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если будет такая необходимость, в частности в пользу Украины», — сказал Пьер Шиль.

Начальник штаба сухопутных войск Франции также отметил, что армия способна одновременно реагировать на несколько вызовов, в частности на возможность развертывания в Украине.

4 сентября в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского, где обсудили возможные будущие гарантии безопасности для Украины, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира.

26 государств «коалиции желающих» официально согласились сформировать силы поддержки, которые должны быть развернуты в Украине сразу после того, как будет прекращен огонь — то ли в формате перемирия, то ли мирного соглашения.

По данным The Wall Street Journal, в рамках плана развертывания войск в Украине, разработанного европейским военным командованием, будут созданы две отдельные сухопутные группы.