Французская армия готова к возможному развертыванию сил в Украине в 2026 году — Начальник штаба сухопутных войск
Британские военные обучают украинских в рамках Operation Interflex (фото иллюстративное) (Фото: правительство)
Начальник штаба сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил, что французская армия готова развернуть свои силы в рамках гарантий безопасности Украины уже в 2026 году.
Об этом сообщает BFMTV.
«Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если будет такая необходимость, в частности в пользу Украины», — сказал Пьер Шиль.
Начальник штаба сухопутных войск Франции также отметил, что армия способна одновременно реагировать на несколько вызовов, в частности на возможность развертывания в Украине.
4 сентября в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского, где обсудили возможные будущие гарантии безопасности для Украины, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира.
26 государств «коалиции желающих» официально согласились сформировать силы поддержки, которые должны быть развернуты в Украине сразу после того, как будет прекращен огонь — то ли в формате перемирия, то ли мирного соглашения.
По данным The Wall Street Journal, в рамках плана развертывания войск в Украине, разработанного европейским военным командованием, будут созданы две отдельные сухопутные группы.