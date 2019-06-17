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Франция готова поддержать Зеленского в ведении переговоров с РФ — Макрон

Сегодня, 19:29
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Франция готова поддержать Зеленского в ведении переговоров с РФ — Макрон - фото

REUTERS/Philippe Wojazer

Владимир Зеленский и Эммануель Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает Украину в переговорах с Российской Федерацией и возобновлении переговоров в Минском формате.

«Президент Зеленский сказал, что для него приоритет — возобновить мир, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к формату Минскому, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать Вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией», — заявил Макрон на пресс-конференции.

Отметим, Зеленский заявил, что не готов к переговорам с сепаратистами, а готов к Минскому формату.

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.

В столице Франции он встретился с главой государства Эммануэлем Макроном (это была их вторая встреча), председателями палат французского парламента, а также представителями местного бизнеса.

Пресс-конференция президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона закончилась рукопожатием.

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