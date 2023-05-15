Макрон заявил, что Франция готова обучать украинских пилотов 15 мая, 21:53 Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Париже 14 мая 2023 года (Фото:Офис президента)

Франция может начать обучение украинских летчиков-истребителей. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, передает Le Monde.

«Мы открыли двери для обучения пилотов вместе с несколькими другими европейскими странами, которые тоже готовы. Я считаю, что переговоры с американцами ведутся», — сказал он.

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Телеканал CNN также цитирует слова Макрона о том, что «обучение может начаться прямо сейчас». На вопрос о том, поставит ли Франция истребители Украине, французский президент сказал, что говорил не о самолетах, а о «ракетах» и «обучении». По его словам, Париж не будет поставлять Киеву оружие, которое «позволит достичь территории [страны-агрессора] России».

Президент Владимир Зеленский по итогам своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию заявил, что Украина создает коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. В коалицию перед этим вошли Великобритания и Польша. Зеленский также сказал, что Украина продолжает работу над коалицией истребителей.

Ранее в правительстве Британии заявили, что обучение украинских пилотов начнется летом 2023 года. Великобритания стала первой страной, которая пообещала тренировать украинских пилотов.