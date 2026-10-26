К инициативе Эммануэля Макрона уже присоединились десять стран (Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

Франция вовлекает европейские страны в инициативу по сдерживанию российской угрозы и делает акцент на своей роли государства, обладающего ядерным оружием .

Об этом написала 25 октября The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что укрепление позиций Франции происходит на фоне снижения доверия к США как к главному гаранту европейской безопасности.

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План, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», предусматривает развертывание по всей Европе французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, создание новой инфраструктуры, коммуникаций, раннего предупреждения и обмена разведывательными данными с союзниками.

Цель — создать «еще большую стратегическую неопределенность» для российского диктатора Владимира Путина, который контролирует один из крупнейших в мире ядерных арсеналов и неоднократно поднимал тему ядерной войны с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Макрон объявил о французской инициативе в области безопасности в марте 2026 года, и с тех пор к ней присоединились 10 европейских стран, в частности Германия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Греция, а также страны Северной Европы (Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия).

«Это время большей геополитической напряженности, и Франция обладает стратегическим потенциалом», — сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. В то же время, по его словам, французский план «ничего не заменяет», то есть он «лишь дополняет уже существовавшие ядерные гарантии» со стороны США.

Французская ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия, когда речь идет о «жизненно важных интересах» нации. В своей речи в марте Эммануэль Макрон подчеркнул, что эти жизненно важные интересы не ограничиваются территорией Франции и имеют «европейское измерение».

Макрон также заявил, что Франция впервые за несколько десятилетий увеличит количество ядерных боеголовок и в дальнейшем не будет разглашать размер своих ядерных арсеналов.