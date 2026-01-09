Все из-за Трампа. Французская депутатка подала резолюцию о выходе страны из НАТО

Протест французских фермеров против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Вице-президентка Национальной ассамблеи (парламента Франции) Клеманс Гетте заявила, что подала предложение о выходе страны из НАТО из-за политики президента США Дональда Трампа

Об этом Гетте сообщила в четверг, 8 января, в своей публикации в соцсети Х.

«Вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора встает острее, чем когда-либо прежде», — написала Клеманс Гетте.

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Она также выразила недовольство политикой Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом. Среди действий, которые, по ее мнению, нарушают международное право, Гетте назвала «угрозы вооруженной аннексией в адрес Гренландии» и «содействие геноциду в Палестине».

Также Клеманс Гетте косвенно выразила возмущение действиями США в Венесуэле — мол, «Соединенные Штаты под руководством Трампа бомбардируют людей».

Клеманс Гетте является представительницей партии Непокорная Франция. Как писало ранее Le Figaro, основатель этой политсилы Жан-Люк Меланшон во время операции в Венесуэле осуждал действия США и выражал поддержку диктатору Николасу Мадуро. При этом предшественник Мадуро Уго Чавес был одним из политических образцов для Меланшона, отметило издание.

Инфографика: NV

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее тоже раскритиковал администрацию Дональда Трампа за нарушение правил мирового порядка. В частности, Макрон назвал Штаты «государством, которое постепенно отворачивается от некоторых своих союзников».

Этому предшествовала спецоперация США по отстранению от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, а президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции и заявил, что диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили американские спецназовцы.

Впоследствии Мадуро и его жену вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом.

Что касается Гренландии, то Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить ее у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

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Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они даже усилились в январе этого года после операции в Венесуэле.