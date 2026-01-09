Все из-за Трампа. Французская депутатка подала резолюцию о выходе страны из НАТО
Протест французских фермеров против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Вице-президентка Национальной ассамблеи (парламента Франции) Клеманс Гетте заявила, что подала предложение о выходе страны из НАТО из-за политики президента США Дональда Трампа
Об этом Гетте сообщила в четверг, 8 января, в своей публикации в соцсети Х.
«Вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора встает острее, чем когда-либо прежде», — написала Клеманс Гетте.
Она также выразила недовольство политикой Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом. Среди действий, которые, по ее мнению, нарушают международное право, Гетте назвала «угрозы вооруженной аннексией в адрес Гренландии» и «содействие геноциду в Палестине».
Также Клеманс Гетте косвенно выразила возмущение действиями США в Венесуэле — мол, «Соединенные Штаты под руководством Трампа бомбардируют людей».
Клеманс Гетте является представительницей партии Непокорная Франция. Как писало ранее Le Figaro, основатель этой политсилы Жан-Люк Меланшон во время операции в Венесуэле осуждал действия США и выражал поддержку диктатору Николасу Мадуро. При этом предшественник Мадуро Уго Чавес был одним из политических образцов для Меланшона, отметило издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее тоже раскритиковал администрацию Дональда Трампа за нарушение правил мирового порядка. В частности, Макрон назвал Штаты «государством, которое постепенно отворачивается от некоторых своих союзников».
Этому предшествовала спецоперация США по отстранению от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, а президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции и заявил, что диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили американские спецназовцы.
Впоследствии Мадуро и его жену вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом.
Что касается Гренландии, то Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить ее у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.
Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они даже усилились в январе этого года после операции в Венесуэле.