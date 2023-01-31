Франция рассмотрит возможность подготовки украинских пилотов истребителей 31 января, 09:01 Франция согласилась рассмотреть запрос Украины по поводу подготовки пилотов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей, сказал помощник французского министра обороны Себастьяна Лекорню.

В комментарии Politico он сообщил, что министры обороны Франции и Украины должны обсудить этот запрос во время телефонного разговора на этой неделе.

Это последовало за новыми запросами Киева на истребители на прошлой неделе после того, как его европейские союзники согласились поставить Украине боевые танки.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено».

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть «эскалационной» и «ослаблять французскую армию».

