Зеленский и Макрон обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях 1 июня, 23:13 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о поддержке противовоздушной обороны Украины и сообщили о разработке рамочных условий для подготовки украинских пилотов. Об этом написал Зеленский в Telegram.

Он также добавил, что министры обороны Украины и Франции получили поручение совместно работать над разработкой официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки пилотов.

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«Решение будет принято на следующей встрече в формате Рамштайн всеми странами — участницами инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации», — написал Зеленский.



Инфографика: NV

Инфографика: NV

16 мая 2023 года советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил об обращении украинской стороны к странам-партнерам с просьбой передать от 40 до 50 самолетов F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи.



В тот же день Франция вместе с Великобританией и Нидерландами объявили, что создают «коалицию истребителей» для предоставления Украине F-16. Ее поддержал президент США Джо Байден.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

15 мая Эммануэль Макрон заявил, что Франция может начать обучение украинских летчиков на истребителях.

25 мая после завершения Рамштайна министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.