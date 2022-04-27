Франция арестовала виллы трех российских олигархов. Среди них Дерипаска и бывший зять Путина 27 апреля, 23:15 Цей матеріал також доступний українською Олег Дерипаска (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Во Франции арестовали еще три виллы, принадлежащие российским олигархам, сообщает телеканал BFM TV.

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По информации телеканала, Министерство экономики и финансов страны добавило в список арестованного российского имущества большую виллу Олега Дерипаски между муниципалитетами Сан-Тропе и Раматюэль, купленную в 2005 году. Дерипаска — глава российского алюминиевого гиганта Русал.



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Вторая вилла в Биаррице принадлежит Кириллу Шамалову — российскому олигарху и бывшему зятю российского диктатора Владимира Путина, который за $100 купил пакет акций крупнейшей российской нефтехимической компании Сибур рыночной стоимостью несколько сотен миллионов. Как отмечает BFM TV, его отец Николай Шамалов известен как «личный банкир» Путина.



Третий арестованный особняк расположен на Лазурном берегу в Сен-Жан-Кап-Ферра и принадлежит чеченскому бизнесмену, президенту группы Alliance Мусе Бажаеву, который купил его в 2000-е годы. Вилла является копией знаменитого дворца, расположенного рядом с Версальским.

В Евросоюзе арестовывают имущество и замораживают счета российских олигархов, против которых были введены санкции. BFM TV сообщает, что Франция заморозила уже четыре яхты, шесть вертолетов и около 30 вилл.

Издание Forbes 17 апреля подсчитало, что Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских олигархов на общую сумму в 920 млн долларов.

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