Франция арестовала виллы трех российских олигархов. Среди них Дерипаска и бывший зять Путина

27 апреля, 23:15
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Олег Дерипаска (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Олег Дерипаска (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

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Во Франции арестовали еще три виллы, принадлежащие российским олигархам, сообщает телеканал BFM TV.

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По информации телеканала, Министерство экономики и финансов страны добавило в список арестованного российского имущества большую виллу Олега Дерипаски между муниципалитетами Сан-Тропе и Раматюэль, купленную в 2005 году. Дерипаска — глава российского алюминиевого гиганта Русал.

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Вторая вилла в Биаррице принадлежит Кириллу Шамалову — российскому олигарху и бывшему зятю российского диктатора Владимира Путина, который за $100 купил пакет акций крупнейшей российской нефтехимической компании Сибур рыночной стоимостью несколько сотен миллионов. Как отмечает BFM TV, его отец Николай Шамалов известен как «личный банкир» Путина.

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Третий арестованный особняк расположен на Лазурном берегу в Сен-Жан-Кап-Ферра и принадлежит чеченскому бизнесмену, президенту группы Alliance Мусе Бажаеву, который купил его в 2000-е годы. Вилла является копией знаменитого дворца, расположенного рядом с Версальским.

В Евросоюзе арестовывают имущество и замораживают счета российских олигархов, против которых были введены санкции. BFM TV сообщает, что Франция заморозила уже четыре яхты, шесть вертолетов и около 30 вилл.

Издание Forbes 17 апреля подсчитало, что Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских олигархов на общую сумму в 920 млн долларов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Франция Олигархи Санкции Запада Арест имущества Санкции Война России против Украины

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