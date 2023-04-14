France24 удалило репортаж о том, как РФ готовится убивать украинцев. МИД заявил, что участники понесут ответственность 14 апреля, 22:19 Олег Николенко (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Телеканала France 24 снял репортаж, где показано, как РФ готовится к украинскому контрнаступлению на оккупированных территориях. В МИД сообщили, что это нарушает законодательство Украины и участники будут нести ответственность.

Сюжет был опубликован на сайте телеканала 13 апреля под заголовком: «Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». В данный момент он больше недоступен на сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24.

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В репортаже продолжительностью 1 минута 34 секунды не было упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины, зато есть элементы российской пропаганды.

Например, один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист France 24 назвал «вражеским».

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter назвал репортаж «позором журналистики» и подчеркнул, что участники понесут ответственность.

«Репортаж France 24 о том, что российские войска готовятся убить украинский народ, является позором для журналистики», — пишет он.

Он напомнил, что выезд на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением законодательства Украины, и те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону.