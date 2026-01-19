Сотрудники полиции идут возле конгресс-центра в Давосе, осматривая территорию в преддверии Всемирного экономического форума, Швейцария, 18 января 2026 года (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Лидеры ЕС и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и американскими чиновниками на полях Всемирного экономического форума в Давосе , «рвут» свои информационные заметки относительно Украины.

Об этом в понедельник, 19 января, пишет британская газета Financial Times (FT).

Вместо этих аналитических записей будут те, которые в комментарии FT высокопоставленный дипломат ЕС описал как «кнут и пряник». То есть, варианты того, как Европа может ответить на новые тарифы Трампа, которые он ввел из-за Гренландии, наряду с предложениями по деэскалации ситуации.

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«Как можно сесть за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности Украине?», — цитирует FT своего собеседника.

Дипломат добавил, что Трампу «нельзя доверять».

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По словам официальных лиц, ознакомленных с ходом обсуждений, многие участники выразили поддержку ответным мерам ЕС на тарифные угрозы Трампа, но призвали не прибегать к ним до окончания дипломатических переговоров.

Лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит позднее на этой неделе, предварительно запланированном на четверг после встреч в Давосе с Трампом, пишет FT.

В рамках подготовки послы ЕС обсудили возможность ответить Соединенным Штатам тарифами на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро. Также обсуждается возможность введения ограничения доступа компаний из США к единому рынку ЕС.

Повестка встречи советников по национальной безопасности в Давосе сегодня изменена. Изначально она была посвящена Украине, но теперь будет обсуждаться ситуация вокруг Гренландии, пишет FT.

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе начинается 56-й Всемирный экономический форум. В течение всей следующей недели, до 23 января, мировые политические лидеры и бизнес-элиты будут обсуждать самые проблемные глобальные вопросы. Ожидается, что на полях Давоса, в частности, пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

13 января корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что к их переговорам могут присоединиться европейские лидеры: руководители Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Партнеры Украины в Давосе, вероятно, будут оказывать давление на Трампа, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева после прекращения огня, писала FT. Также отдельную встречу планировали провести советники по национальной безопасности Коалиции желающих.

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17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

С 1 февраля Соединенные Штаты введут пошлину в размере 10%. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Пошлины, по словам Трампа, не будут отменены, пока не будет заключено «соглашение по Гренландии».