В Вашингтоне состоится форум партнерства США — Украина

8 апреля, 04:42
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13 апреля состоится Форум партнерства США-Украина (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

13 апреля состоится Форум партнерства США-Украина (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В зале торговой палаты в Вашингтоне 13 апреля состоится Форум партнерства США-Украина. Мероприятие проводится при участии Госдепартамента США, USAID и Министерства торговли в партнерстве с правительством Украины.

Об этом сообщает Госдеп.

Основной целью форума является обсуждение вопросов стимулирования инвестиций для раскрытия рыночного потенциала Украины и построения устойчивого будущего.

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В рамках мероприятия также будет обсуждаться создание привлекательной нормативной базы для предпринимательства и возобновляемой энергетики.

Как отмечается в сообщении, данная инициатива направлена на ускорение привлечения американских инвестиций в Украину и создание возможностей для планирования и взаимодействия в процессе восстановления украинской экономики.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Госдеп Госдеп США Украина-США Вашингтон Война в Украине

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