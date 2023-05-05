Боррель: «Формула мира» Зеленского — единственный возможный мирный план по Украине 5 мая, 13:31 Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Единственным мирным планом в войне РФ против Украины являются предложения президента Украины Владимира Зеленского, а не Китая, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает Европейская служба внешних дел в Twitter.

«Есть только одна вещь, которую можно назвать мирным планом, это предложение Зеленского. Китайский мирный план – это не мирный план, это просто набор благих желаний», – сказал Боррель.



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Дипломат считает, что Западу следует продолжить поддерживать Украину в войне, начатой РФ.

Он отметил, что иногда его призывают прекратить помогать Киеву. Если такое произойдет, по словам Борреля, война в Украине прекратится, но скоро «Россия будет возле польских границ».

Он отметил, что призывать к прекращению военных действий должны Москву, а не Запад.



Зеленский представил "формулу мира" из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В феврале Пекин обнародовал свой «мирный план», документ с предложениями по «урегулированию» войны РФ против Украины. План состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговоров, но не выводу российских войск.

