После Копенгагена и Джидды. Норвегия может принять новый саммит по формуле мира — Зеленский 24 августа, 20:46 Совместная пресс-конференция Зеленского и Стьоре в Киеве 24 августа 2023 года (Фото:president.gov.ua)

В среду, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что столица Норвегии Осло может принять один из следующих раундов переговоров по формуле мира.

Об этом он объявил после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре.

«Норвегия активно присоединяется и к глобальным усилиям для реализации Формулы мира. Мы будем приветствовать один из раундов переговоров в Осло, и благодарен Норвегии за поддержку в подготовке проведения Глобального саммита мира», — сказал Зеленский.

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Зеленский также поблагодарил Норвегию за решение предоставить Украине истребители F-16 и поддержку в энергетической и гуманитарной сферах.

В среду, 24 августа, глава правительства Норвегии Стьоре прибыл в Киев с визитом. Он сообщил о передаче самолетов F-16, однако количество и время поставки будут сообщены позже.

Формула мира — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоял из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

30 апреля папа римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины. Позже в Киев и Москву прибыли представители папы.

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривала начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву прибыла «миротворческая миссия», в которую вошли президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

В Офисе Зеленского отметили, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая состоялась в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задачей переговоров в Джидде было распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины засвидетельствовали приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.





18 августа Ермак сообщил, что новая встреча советников по формуле мира состоится не позднее, чем в течение месяца. На ней планируется обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов.