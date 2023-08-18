Девятый пункт формулы мира. Украина начала обсуждать с G7 и странами ЕС недопущение новой агрессии России

18 августа, 01:44
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Первое заседание рабочей группы по безопасностному пункту формулы мира (Фото:Офис президента)

Первое заседание рабочей группы по безопасностному пункту формулы мира (Фото:Офис президента)

В Офисе президента Украины в четверг, 17 августа, прошло первое заседание рабочей группы, которая будет заниматься реализацией девятого пункта украинской формулы мира — недопущением эскалации войны и повторения агрессии.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во встрече участвовали послы и представители посольств стран Большой семерки, Евросоюза и почти всех стран, которые присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в течение месяца с момента подписания декларации к ней присоединились 15 стран. Также Украина начала переговоры с США и Великобританией о двусторонних безопасностных соглашениях. По его словам, в ближайшее время начнутся двусторонние переговоры еще с несколькими странами, в том числе из G7.

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По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, рабочая группа будет обсуждать, как остановить российскую агрессию, не допустить эскалации и какими должны быть превентивные меры, чтобы после победы Украины она не повторилась.

Участники первого заседания согласовали дальнейшие действия и выразили готовность привлекать новые страны, в частности, представителей Глобального Юга.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних безопасностных соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Гарантии предусматривают:

  • помощь Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии — поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности, техническая и финансовая поддержка и так далее;
  • меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации для того, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину всем необходимым;
  • помощь в привлечении страны-агрессора России к ответственности — усиление санкционного давления, заморозка активов, механизмы репараций и суд над виновными в преступлениях против Украины и украинцев;
  • дальнейшая поддержка демократического развития Украины.
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Большая семерка G7 Офис президента Украины Андрей Ермак Игорь Жовква Война России против Украины Формула мира гарантии безопасности

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