США помогает Украине реализовать «Формулу мира» — Белый дом 1 июня, 01:49 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Эвелин Хокштейн)

Администрация США находится в постоянном контакте с украинской стороной по реализации плана из «10 пунктов мира», предложенного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.



«Мы сосредоточены на работе с нашими украинскими коллегами по реализации их предложения из 10 пунктов по установлению справедливого мира, и мы увидим, к чему это приведет», — отметил представитель Белого дома в ответ на вопрос, собираются ли США присоединиться к Украинскому саммиту мира.

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Он уточнил, что США пытаются помочь украинской стороне, чтобы мирные предложения — независимо от того, кто их выдвигает — обеспечивали надежный и устойчивый мир. «И это должно иметь поддержку со стороны президента Зеленского», — добавил представитель американской администрации.

Кирби также напомнил, что Россия и лично Путин не продемонстрировали никакого реального стремления установить справедливый мир в Украине.

Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она состоит из восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, освобождения всех пленных, трибунала для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В феврале Пекин обнародовал свой «мирный план», документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины. План состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговоров, но не к выводу российских войск.