США могут поддержать мирные инициативы Китая или Бразилии по Украине: Блинкен назвал необходимое условие 2 июня, 13:58 Блинкен озвучил позицию США по мирным инициативам касательно прекращения войны в Украине (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

США могут поддержать мирные инициативы других стран касательно прекращения войны РФ против Украины, если они будут поддерживать Устав ООН, а также суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию, пишет Reuters.

«Мы будем поддерживать усилия Бразилии, Китая или любой другой страны, если они помогут найти путь к справедливому и продолжительному миру», — отметил он.

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Блинкен подчеркнул, что предложения о прекращении огня или территориальных уступках для прекращения войны в Украине будут служить лишь легитимизации агрессии российского диктатора Владимира Путина, пишет WP.

Госсекретарь США отверг призывы к прекращению огня или территориальным уступкам в любых формулах «земля в обмен на мир». По его словам, такие перспективы будут представлять собой «потемкинский мир».

«Прекращение огня, которое просто заморозит существующие линии на месте — и позволит Путину укрепить контроль над захваченной территорией, отдохнуть, перевооружиться и вновь атаковать — не является справедливым и прочным миром. Он узаконит захват Россией земель. Он вознаградит агрессора и накажет жертву, — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США вместе с Украиной и ее союзниками готовы провести более широкую дискуссию по вопросам европейской безопасности, которая «будет способствовать стабильности и прозрачности и снизит вероятность будущего конфликта».

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоял из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

30 апреля папа Римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины, однако она пока не обнародована.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны «начать говорить о мире».

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

В Офисе Зеленского подчеркнули, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но применена может быть только украинская.