Вернуть безопасность и справедливость. Джапарова призвала «все ответственные государства» поддержать и продвигать Формулу мира 14 января, 06:29 Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН (Фото:Голос Америки/youtube)

Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала «все ответственные государства» поддержать украинскую Формулу мира.

"Владимир Зеленский инициировал Формулу мира, чтобы ответить на насущные вызовы настоящего. Она состоит из 10 пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру. Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира», - сказала она.



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Джапарова подчеркнула, что формула базируется на целях и принципах Устава ООН и направлена на обеспечение продовольственной, радиационной, ядерной и энергетической безопасности, противодействие экоциду и недопущение повторения агрессии в будущем.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

В декабре он отмечал, что саммит по формуле мира может состояться в феврале, но конкретная дата не называлась.

Украинские власти и военное командование говорят о возможной подготовке нового наступления войск РФ на украинские города. Не исключено также прямое участие Беларуси в войне против Украины.