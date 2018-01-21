Фонтан опровержений. И официальный Киев, и Кремль опровергают информацию о встречах Порошенко с Путиным

Порошенко и Путин не проводили двухсторонних встреч "с момента заключения Минских договоренностей"

В Администрации президента Украины Петра Порошенко опровергли слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о встречах между лидерами Украины и России.

Как сообщили агентству УНИАН в Администрации главы Украинского государства, никаких двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным Порошенко не проводил "с момента заключения Минских договоренностей".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также опроверг распространенную прессой информацию, отметив, что СМИ неверно интерпретировали его слова о "неафишируемых контактах" лидеров двух стран и ошибочно расценили их как заявление о непубличных встречах, передает Радио Свобода.

"Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - сказал Песков.

По его словам, речь шла не о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, а о международных контактах в целом.

Напомним, 21 января в российских СМИ появилось заявление Дмитрия Пескова, что контакты между президентами Украины и РФ "имеют место". При этом он не уточнил, в каком формате и как часто они осуществляются.

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", - цитирует РИА Новости слова Пескова в эфире телеканала Россия 1.

По его словам "это обычная практика".

Официально последняя личная встреча президентов Украины и России состоялась 20 октября 2016 года в Берлине, когда заседала "нормандская четверка".

Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России) по урегулированию ситуации на востоке Украины и реализации Минских соглашений.