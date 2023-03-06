Возглавляемый Великобританией фонд по поставке оружия Украине столкнулся с задержками в работе — The Guardian 6 марта, 10:25 Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Возглавляемый Великобританией международный фонд на 520 миллионов фунтов стерлингов для предоставления нового оружия Украине страдает от задержек в работе, несмотря на то, что предназначенный для минимизации бюрократии, сообщает The Guardian.

Пока из общей суммы выделили только 200 миллионов фунтов стерлингов.

По словам участников торгов, процесс, проводимый британским Минобороны в сотрудничестве с шестью другими европейскими странами, разочаровывает из-за сорванных сроков.

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Минобороны признало, что выполнение контрактов «неизбежно требует времени».

Созданный в августе 2022 года Международный фонд для Украины должен был стать «гибким фондом с низким уровнем бюрократии», который будет предоставлять новое снаряжение, обучение и деньги на ремонт для ВСУ.

Предполагалось, что это будет дополнительный способ оказания военной помощи Украине помимо прямых пожертвований западных правительств, но задержки демонстрируют сложность обеспечения потоков военной помощи.

Великобритания внесла 250 миллионов фунтов стерлингов. Ряд других европейских стран последовали ее примеру. Например, Нидерланды передали 100 миллионов евро. Также деньги передали Норвегия, Швеция, Дания, Литва и Исландия, в результате чего общая сумма обещанных средств составила более 500 миллионов фунтов стерлингов.



Некоторым участникам торгов не сообщили утвердили ли их заявки. В результате последовали жалобы на «нулевую коммуникацию» после чего заявителям было отправлено электронное письмо с уведомлением о том, принимаются ли их заявки.

Теперь участники опасаются, что второй раунд торгов может быть столь же продолжительным, учитывая, что его объем «еще не определен» фондом. Один из них сказал, что, по их мнению, задержки означают, что следующий раунд военной помощи Украине «не попадет на фронт до лета».

Источник в британском оборонном ведомстве сказал, что они хотели обеспечить надлежащее управление фондом таким образом, чтобы это помогло Украине, и что он не был задуман как традиционный процесс конкурентных торгов.