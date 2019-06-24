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Нидерландский фонд МН17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ

Сегодня, 00:45
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Нидерландский фонд МН17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ - фото

REUTERS/Eva Plevier

В фонде отметили, что РФ не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17

Фонд Авиакатастрофа, который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, требует не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Об этом сообщает NOS.

«Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17», — говорится в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии.

В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после аннексии Крыма.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   ПАСЕ Россия Нидерланды MH17

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