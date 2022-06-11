Президент Еврокомиссии заявила о необходимости усилить украинское законодательство по борьбе с коррупцией

11 июня, 18:08
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Урсула фон дер Ляен заявила о необходимости усилить борьбу с коррупцией в Украине (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Урсула фон дер Ляен заявила о необходимости усилить борьбу с коррупцией в Украине (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости укрепить украинское законодательство по борьбе с коррупцией.

Об этом фон дер Ляйен сказала во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу, 11 июня.

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«Конечно, еще остается работа. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Украина сейчас в войне. И вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. С помощью обновления мы хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. Например, вы многое сделали для обеспечения верховенства права, необходимо также дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией и обеспечить еще лучшее функционирование администрации, чтобы создать необходимые условия для борьбы с коррупцией, обеспечения надлежащей работы бизнеса», — сказала президент Еврокомиссии.

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По ее словам, есть хорошие результаты, которые нужно усилить.

Фон дер Ляйен указала на необходимость с помощью платформы восстановления Украины создать общее направление движения, иметь четкую дорожную карту, как синхронизировать совместную работу над восстановлением Украины, чтобы помочь стране подняться из руин.

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«Это должен быть процесс, который полностью должна сделать Украина. У Европейской комиссии есть огромный опыт как управлять такими ситуациями и инвестициями, которые вкладываются в реформы», — добавила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет направить инвестиции и обеспечить выполнение реформы, чтобы это улучшило жизнь украинцев, чтобы иметь возможность восстановить Украину, сделать ее привлекательной для инвестиций, чтобы Украина создала привлекательные условия для ведения бизнеса и могла с помощью этого двигаться в направлении ЕС.

https://www.facebook.com/watch/?v=599604634596704
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Коррупция Еврокомиссия Реформа Украина-ЕС Антикоррупционные законы Борьба с коррупцией Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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