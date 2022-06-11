Президент Еврокомиссии заявила о необходимости усилить украинское законодательство по борьбе с коррупцией 11 июня, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляен заявила о необходимости усилить борьбу с коррупцией в Украине (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости укрепить украинское законодательство по борьбе с коррупцией.

Об этом фон дер Ляйен сказала во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу, 11 июня.

«Конечно, еще остается работа. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Украина сейчас в войне. И вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. С помощью обновления мы хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. Например, вы многое сделали для обеспечения верховенства права, необходимо также дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией и обеспечить еще лучшее функционирование администрации, чтобы создать необходимые условия для борьбы с коррупцией, обеспечения надлежащей работы бизнеса», — сказала президент Еврокомиссии.

Видео дня

По ее словам, есть хорошие результаты, которые нужно усилить.

Фон дер Ляйен указала на необходимость с помощью платформы восстановления Украины создать общее направление движения, иметь четкую дорожную карту, как синхронизировать совместную работу над восстановлением Украины, чтобы помочь стране подняться из руин.

«Это должен быть процесс, который полностью должна сделать Украина. У Европейской комиссии есть огромный опыт как управлять такими ситуациями и инвестициями, которые вкладываются в реформы», — добавила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет направить инвестиции и обеспечить выполнение реформы, чтобы это улучшило жизнь украинцев, чтобы иметь возможность восстановить Украину, сделать ее привлекательной для инвестиций, чтобы Украина создала привлекательные условия для ведения бизнеса и могла с помощью этого двигаться в направлении ЕС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.