Фон дер Ляйен встала на сторону Туска на фоне обострения конституционного кризиса в стране (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила не участвовать в пресс-конференции вместе с президентом Польши Каролем Навроцким на фоне обострения политического противостояния в стране.

Об этом 5 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что фон дер Ляйен должна была выступить на пресс-конференции после встречи президентов Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в словацком городе Тренчин. Встреча прошла в рамках Вышеградской группы.

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Изначально глава Еврокомиссии рассматривала возможность полностью отказаться от участия в саммите. Однако впоследствии она отказалась от этого плана, опасаясь привлечь излишнее внимание к своему решению. Вместо этого она решила пропустить совместную пресс-конференцию, чтобы не создавать впечатления поддержки позиции Навроцкого и продемонстрировать солидарность с Туском, утверждают источники Bloomberg.

В то же время представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отвергла наличие политического подтекста у такого решения. По ее словам, отсутствие фон дер Ляйен на пресс-конференции связано с давними проблемами в рабочем графике, а не с последними событиями в Польше.

Политический кризис в Польше — главное

30 октября в Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала. Тогда судья Анна Корвин-Пётровская, у которой президент Навроцкий не принял присягу, объявила об отстранении от должности главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) расценила эти действия как попытку государственного переворота.

Уже на следующий день президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских фракций, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В то же время премьер-министр Дональд Туск назвал события вокруг Трибунала шагом к восстановлению верховенства права.

На фоне обострения конфликта в Польше также инициировали процедуру вынесения вотума недоверия правительству Дональда Туска.