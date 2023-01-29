«Без никаких „если“ и „но“». Глава Еврокомиссии заверила Украину в долгосрочной поддержке со стороны ЕС 29 января, 09:58 Фон дер Ляен в очередной раз заверила Украину в долгосрочной поддержке со стороны ЕС (Фото:REUTERS / Johanna Geron)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен накануне саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе, еще раз заверила Украину в долгосрочной поддержке со стороны Евросоюза.

"Мы стоим на стороне Украины без всяких «если» и «но»", — сказала фон дер Ляен, выступая в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии, сообщает Reuters.

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Она подчеркнула, что Украина будет иметь поддержку ЕС «до тех пор, пока она нужна стране».

«Украина борется за наши общие ценности, за уважение к международному праву и принципам демократии. И именно поэтому Украина должна выиграть эту войну», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В начале февраля Фон дер Ляен и ее коллеги-еврокомиссары планируют приехать в Киев для консультаций с правительством Украины. По данным Politico, в делегацию может войти от 10 до 15 комиссаров ЕС.

3 февраля в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на саммите – интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.