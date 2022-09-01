Охотники за минами. Королевский флот Британии передаст шесть подводных дронов Украине — Генштаб

1 сентября, 15:39
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В ближайшие месяцы Королевский флот и партнеры США обучат десятки украинских военных использовать подводные дроны (Фото:Генеральний штаб ЗСУ)

В ближайшие месяцы Королевский флот и партнеры США обучат десятки украинских военных использовать подводные дроны (Фото:Генеральний штаб ЗСУ)

Минобороны Великобритании передаст Украине шесть подводных беспилотников, чтобы помочь очисть береговую линию от мин.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

В ближайшие месяцы Королевский флот и партнеры США обучат десятки украинских военных использовать автономные минно-розыскные аппараты. Отмечается, что ВСУ уже начали проходить трехнедельный курс.

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«Для обнаружения российских мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных минно-изыскательских аппаратов», — говорится в сообщении Генштаба.

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Отмечается, что три из них будут предоставлены из складов армии Британии, а еще три будут приобретены.

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«Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить путь зерна к миру и поддерживая Вооруженные Силы Украины в стремлении защитить свое побережье и порты», — сказал глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/398529505793467

Легкие подводные дроны, которые Британия отправит ВСУ, предназначены для использования на мелководных побережьях и эффективно работают на глубине до 100 метров для обнаружения мин.

https://www.youtube.com/embed/JLFG_GbYbps
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Мины

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