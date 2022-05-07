Ушла с молотка за более чем $100 тысяч. На аукционе в Лондоне продали флисовую кофту Зеленского
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Знаменитая флисовая кофта цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского была продана за 90 тысяч фунтов стерлингов (свыше 111 тысяч долларов) на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне.
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Об этом сообщает The Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил продать кофту гораздо дороже стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов. Джонсон призвал людей тратить большие деньги.
Перед началом торгов Зеленский выступил по видеосвязи с речью, в которой похвалил Великобританию и «храброго Бориса», который посетил Киев.
На аукционе, который проводился Christie’s, были выставлены и другие лоты, включая кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице.
Также на торги была выставлена экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко.
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