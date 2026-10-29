Сын Болсонару, которому запретили выезд из Бразилии, сбежал в США. Трамп дал ему «пропуск»

Флавиу Болсонару выходит из самолета в аэропорту Опа-Лока недалеко от Майами, 28 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Флавио Болсонару, который в воскресенье, 25 октября, проиграл президентские выборы в Бразилии и фигурирует в нескольких уголовных расследованиях, бежал в США с помощью администрации Трампа.

Частный самолет для него организовал сотрудник Белого дома, а разрешение на въезд он получил по приказу самого Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц.

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В понедельник бразильская полиция потребовала, чтобы Болсонару в течение суток сдал паспорта: его проверяют в рамках дела об отмывании более 1 млрд долларов через онлайн-казино. Отдельно полиция расследует, как он получил миллионы долларов на байопик о своем отце от банкира, причастного к крупной коррупционной схеме.

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Болсонару не сдал паспорта, поэтому власти Бразилии аннулировали их и запретили ему выезд. Однако во вторник вечером он вместе с женой и двумя дочерьми пересек границу с Аргентиной на микроавтобусе в районе водопадов Игуасу. Как ему это удалось, в Бразилии до сих пор не выяснили.

Оттуда Болсонару вылетел частным самолетом в Майами через эквадорский Гуаякиль. По данным издания, перелет организовал Джейсон Миллер, сотрудник Белого дома, отвечающий за коммуникации, и давний союзник семьи Болсонару. Самолет принадлежит аргентинской компании, которая ранее перевозила президента Аргентины Хавьера Милея.

В среду утром американские пограничники впустили Болсонару и его семью в США на основании так называемого пароля — временного разрешения, которое обычно предоставляется по гуманитарным соображениям. По данным NYT, на границе он, вероятно, предъявил аннулированный дипломатический паспорт.

Американские официальные лица говорят, что со временем Болсонару, скорее всего, получит грин-карту в ускоренном порядке — так же, как и его младший брат Эдуарду, живущий в Техасе.

Трамп подтвердил, что США предоставили Болсонару «пропуск» в страну, и назвал выборы в Бразилии «очень странными». Сам Болсонару, прилетев в Майами, провозгласил себя сначала «легитимным избранным президентом», а затем «лидером» Бразилии и бездоказательно заявил, что выборы были сфальсифицированы. Свой отъезд он объяснил политическим преследованием и поблагодарил Трампа и Милея.

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Выборы в Бразилии — что известно

Во втором туре президентских выборов в Бразилии 25 октября победил действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва с результатом 51,8%. Флавиу Болсонару, выигравший первый тур, набрал 48,2% и заявил, что его юристы будут добиваться отмены результатов. Как отмечало агентство Reuters, Лула стал первым кандидатом со времени возвращения Бразилии к демократии в 1980-х годах, победившим на выборах после того, как занял второе место в первом туре.

Четыре года назад Лула уже победил Болсонару-старшего. После поражения в 2022 году Жаир Болсонару пытался отменить результаты выборов, и по стране прокатились массовые беспорядки. Сейчас он отбывает 27-летний срок за подготовку неудавшегося государственного переворота.

27 октября стало известно, что Верховный суд Бразилии обязал Флавиу Болсонару сдать паспорта в рамках расследования возможного отмывания денег. По данным The New York Times, следователи проверяют его предполагаемые связи с адвокатом Виллером Томазом, которого подозревают в отмывании более 1 млрд долларов через мошенническую схему. В тот же день CNN со ссылкой на источник сообщила, что Болсонару покинул Бразилию и направился во Флориду.