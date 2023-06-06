Финляндия вышлет девять российских дипломатов по подозрению в шпионаже 6 июня, 22:22 Флаг Финляндии (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Во вторник, 6 июня, Финляндия приняла решение выслать из страны девять сотрудников российского посольства.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

В ведомстве такое решение объяснили тем, что высланные дипломаты якобы являются «офицерами разведки».

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«Сегодня Министерство иностранных дел проинформировало заместителя временного поверенного по делам России о высылке из Финляндии девяти командированных сотрудников разведки посольства России», — говорится в сообщении.

Видео дня

17 мая 2022 года посол Финляндии в России Антти Хелантерья был вызван в МИД России в Москве и уведомлен о решении России выслать двух сотрудников посольства Финляндии в рамках дипломатического ответа.