Вероятно, что Финляндия присоединится к НАТО, война России против Украины — это «тревожный сигнал» — министр 15 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Тютти Туппурайнен (Фото:FinnishGovernment/www.flickr.com)

Министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что «весьма вероятно», что Финляндия присоединится к НАТО, а процесс подачи заявки должен быть «максимально быстрым».

Об этом сообщает The Guardian.

«Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и огромное большинство выступает за членство Финляндии в НАТО. Конечно, это еще не все. Мы являемся парламентской демократией, поэтому нам необходимо обсудить этот вопрос в нашем парламенте. На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение еще не принято», — сказала она.

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По ее словам, война России против Украины — это «тревожный сигнал для всех нас».

«Каждая страна имеет право на собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожны, чтобы не ограничивать наше собственное пространство для маневра из-за внешних факторов. Поэтому, что бы ни говорила Россия, мы, конечно, слышим это, но мы принимаем собственные решения, исходя из наших интересов, наших условий, нашего рассмотрения общей ситуации», — сказала она.

Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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