В Хельсинки прибыли четыре военных корабля НАТО

29 мая, 02:17
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Финляндия официально поддержала вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Финляндия официально поддержала вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

В порт столицы Финляндии Хельсинки прибыли четыре военных корабля стран НАТО, сообщает издание Yle.

Корабли США, Германии и Франции вошли в порт после участия в учениях в Балтийском море. Министр обороны страны Антти Кайкконен уточнил, что пребывание кораблей в Хельсинки согласовали еще до того, как Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, и подчеркнул, что это сигнал поддержки страны.

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Кайкконен также сказал, что Финляндия увеличивает количество военных учений с участием международных партнеров на фоне подачи заявки. По словам председателя оборонного комитета парламента страны Петтери Орпо, заход военных кораблей стран НАТО в Хельсинки — сильный политический сигнал миру, а также России.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные перед этим министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия НАТО Финляндия Хельсинки Вступление в НАТО Военные корабли

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