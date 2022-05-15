Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО 18 мая — МИД 15 мая, 02:12 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в среду, 18 мая, сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто шведской газете Aftonbladet.

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Хаависто подчеркнул, что процесс интеграции в Североатлантический альянс повысит безопасность обеих стран. Он также сказал, что Финляндия готовится к военным угрозам, нарушениям воздушного пространства и сухопутной границы страны.



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12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное членство страны в Альянсе.

13 мая парламент Швеции обнародовал обновленную стратегию политики национальной безопасности, в которой сказано, что членство страны в НАТО «будет иметь сдерживающий эффект в Северной Европе». По данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО 16 мая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро».



В НАТО неоднократно подчеркивали, что являются оборонным альянсом. В России же продолжают распространять ложь о якобы «угрозе» со стороны НАТО.

14 мая Саули Ниинисте сообщил о планах Финляндии вступить в НАТО российскому диктатору Владимиру Путину. Тот заявил, что отказ страны от нейтралитета «ошибочен».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. 14 мая глава МИД Финляндии встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить позицию Анкары.

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