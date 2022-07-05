Россия начала отводить военную технику от границы Финляндии — финские СМИ 5 июля, 18:18 Российской военная база Алакуртта (Фото:Otso Ritonummi / Yle)

Россия начала отводить войска и технику от финской границы, сообщает финский ресурс Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

По их данным, с середины мая с российской военной базы Алакуртта вывезли более ста единиц техники, среди которых десятки БТР. Количество техники соответствует оснащению боевого отделения батальона, сообщает канал.

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Всего, по их данным третья части или почти половина из 2 тысяч солдат, которые там находились покинули базу одновременно.

«Очень вероятно, что их отправили в Украину», — прокомментировал Yle военный эксперт Марк Эклунд.



Публично отвод российской техники не комментировала ни Россия, ни Финляндия.

В середине апреля СМИ сообщали, что Россия начала перебрасывать тяжелое вооружение к границам Финляндии, после того как Хельсинки заявили о желании присоединиться к НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин угрожал «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Во вторник, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Альянс.

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