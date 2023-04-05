НАТО пока не будет размещать свои боевые группы в Финляндии — Bloomberg 5 апреля, 08:42 Финляндия официально стала 31-м членом НАТО (Фото:Lehtikuva/Antti Hamalainen via Reuters)

После официального вступления Финляндии в НАТО верховное командование блока может включить страну в военные планы, однако пока маловероятно, что Альянс разместит там свои боевые группы, пишет Bloomberg.

По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией, учитывая обширные возможности Финляндии и практику защиты собственной территории, маловероятно, по крайней мере, на данный момент, что НАТО разместит в стране боевые группы союзников.

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Один из представителей НАТО добавил, что верховный главнокомандующий Севератлантического альянса постоянно оценивает угрозы и может дать такую рекомендацию, если сочтет необходимым.

Высокопоставленный представитель США также сказал, что американцы не ожидают увидеть боевую группу в Финляндии и что страна не обращалась с подобной просьбой.

НАТО уже создала восемь многонациональных боевых групп в Польше и странах Балтии, а также в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Эти боевые группы также могут быть увеличены до размеров бригады, где и когда это необходимо.

Финляндия стала 31 страной-членом Альянса. 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО.

Вступление страны в НАТО увеличит протяженность протяженности границы России с Альянсом вдвое — на 1340 километров.

После официальной церемонии в Кремле разразились истерикой. Там заявили, что вступление Финляндии в НАТО негативно повлияет на отношения двух стран и начали угрожать «военно-техническими» ответными мерами.



