Резников потроллил Кремль из-за расширения границ РФ с НАТО после вступления Финляндии в блок 5 апреля, 15:57 Алексей Резников отреагировал на истерику Кремля после вступления Финляндии в НАТО (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил Россию после того, как Финляндия вступила в НАТО, а граница РФ с блоком увеличилась более чем на 1300 км.

Во время общения с журналистами после мероприятия по презентации государственной антикоррупционной программы до 2025 года он отметил, что «спецоперация» россиян «развивается удачно», пишет Интерфакс-Украина.

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«Их „специальная военная операция“, на мой взгляд, развивается очень удачно. Все идет по плану. Граница РФ со странами НАТО увеличилась на 1340 км благодаря вступлению Финляндии в Альянс. Потом еще увеличится благодаря вступлению Швеции», — сказал Резников.

Финляндия стала 31 страной-членом Альянса. 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО.

Вступление страны в НАТО увеличит протяженность протяженности границы России с Альянсом вдвое — на 1340 километров.

После официальной церемонии в Кремле разразились истерикой. Там заявили, что вступление Финляндии в НАТО негативно повлияет на отношения двух стран и начали угрожать «военно-техническими» ответными мерами.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.

